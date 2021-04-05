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تعرف على مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 5 أبريل 2021

أظهر إحصاء وفقا لرويترز أن أكثر من 131.11 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و989217.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                             إجمالي الوفيات                     عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                                555075                                     30718329

 

البرازيل                                            330193                                     12953597

 

الهند                                              164623                                       12485509

 

فرنسا                                            96650                                         4822470

 

روسيا                                          239857                                         4580894

 

المملكة المتحدة                          126836                                          4359388

 

إيطاليا                                       111030                                         3668264

 

تركيا                                         32263                                            3487050

 

إسبانيا                                     75698                                            3300965

 

ألمانيا                                    76956                                              2878730.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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