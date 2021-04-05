تعرف على مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية

محمد الفلاح - الإثنين 5 أبريل 2021

أظهر إحصاء وفقا لرويترز أن أكثر من 131.11 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و989217.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 555075 30718329

البرازيل 330193 12953597

الهند 164623 12485509

فرنسا 96650 4822470

روسيا 239857 4580894

المملكة المتحدة 126836 4359388

إيطاليا 111030 3668264

تركيا 32263 3487050

إسبانيا 75698 3300965

ألمانيا 76956 2878730.