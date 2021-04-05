صعود سعر الدولار في سوريا خلال تعاملات اليوم الإثنين

محمد الفلاح - الإثنين 5 أبريل 2021

صعد سعر الدولار في سوريا، خلال تعاملات اليوم الإثنين 5 أبريل 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بواقع 20 ليرة.



وارتفع سعر الدولار الأمريكي لدى السوق السوداء إلى 3520 ليرة للشراء، و3620 ليرة للبيع، مقابل 3500 ليرة للشراء و3600 ليرة للبيع، أمس.

في حين استقر سعر الدولار في سوريا بتعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

ومنذ بدء النزاع عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدّر بـ91.5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى.

كذلك، دفعت العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية، وآخرها العقوبات التي أعلنت عنها بريطانيا الإثنين وطالت ستة مسؤولين سوريين.

ويفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين، والانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتشديد قيود تهريب الدولار من لبنان إلى سوريا، التي كانت خلال فترة طويلة المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير. ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

وارتفع سعر اليورو لدى السوق السوداء إلى 4135 ليرة للشراء، و4257 ليرة للبيع، مقابل، 4111 ليرة للشراء و4234 ليرة للبيع، أمس.

كما صعد سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق السوداء إلى 4859 ليرة للشراء، و5008 ليرات للبيع، مقابل، 4832 ليرة للشراء و4980 ليرة للبيع، أمس.

وزاد سعر الريال السعودي في سوريا لدى السوق الموازية إلى 936 ليرة للشراء، و965 ليرة للبيع، مقابل، 930 ليرة للشراء و360 ليرة للبيع، أمس.

وصعد سعر الدرهم الإماراتي في سوريا لدى السوق الموازية إلى 955 ليرة للشراء، و986 ليرة للبيع، مقابل، 950 ليرة للشراء و980 ليرة للبيع، الأحد.

وارتفع سعر الدينار الكويتي في سوريا لدى السوق الموازية إلى 11643 ليرة للشراء، و11999 ليرة للبيع، مقابل، 11576 ليرة للشراء و11933 ليرة للبيع، أمس.