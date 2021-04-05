شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار مروع يودي بحياة 21 شخصا في تيمور الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول اليوم الإثنين، إن 21 شخصا لقوا حتفهم في تيمور الشرقية، جراء آثار إعصار استوائي، اجتاح تلك الدولة الصغيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا، والجزر المحيطة بها في إندونيسيا المجاورة.

وقال إسماعيل دا كوستا بابو، مدير الحماية المدنية للصحفيين، "وفقا للبيانات الأولية ..فإن إجمالي الخسائر في الأرواح 21".

وأضاف: أنه تم إجلاء أكثر من 1500 شخص إلى ملاجئ في العاصمة ديلي، فيما سقط القتلى بسبب انهيارات أرضية وفيضانات وسقوط أشجار.