انت الان تتابع خبر وزارة النفط تعتزم حفر ابار جديدة ضمن عقود استثمارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير عام الشــــركة باســــم عبد الكريم في تصريحات صحفية تابعتها " الخليج 365" إن "وزارة النفط والشــركة تفكــــران بإبرام عقود أعمال الحفر مع الشركات الصينيــــة والأميركيــــة العاملــــة بالعــــراق، كعقود حفــــر وخدمة للاســــتفادة مــــن الامكانيــــات الحديثــــة لرفع المســــتوى التقني لشركته".وأضــــاف، أن "الشــــركة بصــــدد الشــــروع بحفر20 بئراً في حقل الناصريــــة بمحافظــــة ذي قار"، مبيناً أنهــــا "مدرجــــة ضمن خطة طويلة الامد مع شركة نفط ذي قار للنهوض بالقطاع، وبمدة انجاز تتجاوز العامين".

واوضح عبد الكريم، أن "شــــركته وبعد الانفراج النسبي لتداعيات فيــــروس كورونــــا، اســــتأنفت مفاوضاتها مع الشركات العالمية المطــــورة للحقــــول النفطيــــة في البلاد ونظيرتهــــا التابعة للوزارة في المحافظات، استعداداً للتوقيع على العقود المؤجلة بهدف تعزيز امكانيات البلاد بمجال الطاقة".



وذكــــر، أن "عقود الحفر والتأهيل المؤمل إبرامهــــا قريباً، تضمنت حفــــر 37 بئــــراً بحقــــل الزبيــــر لصالح شــــركة (ايني) الإيطالية المشــــغل الرئيس للحقــــل، والبدء بنقاشــــات مع المقــــاول الرئيس (البــــي بي) لحقل الرميلة لتطوير الحقل العملاق غرب البصرة"وأعلن مدير عام شــــركة الحفر العراقية، عن "قــــرب توقيع عقد حفر 43 بئــــراً نفطية بحقــــل مجنون مع شــــركة نفط البصــــرة، الذي يعد ثالث أكبر حقل نفطي في العالم، اذ تبلــــغ احتياطياته 6.12 مليار برميل".

وأفــــاد عبد الكريم، بأن "شــــركته انهت جميع تحضيراتها لتوقيع عقــــد مع شــــركة نفط الوســــط، لحفــــر 27 بئراً في حقل شــــرق بغــــداد بعقــــود مباشــــرة، كمــــا تواصــــل نقاشــــاتها مع شــــركة نفــــط ميســــان لتوقيــــع عقــــد حفــــر 22 بئرا بحقــــل البزركان وتأهيــــل 150 بئــــرا أخــــرى، اضافة إلــــى إبرام عقد تشــــغيل عدد من أبراج الحفر مع شــــركة نفــــط الشــــمال، وكذلــــك تأهيــــل عــــدد كبير مــــن الآبــــار بحقول كركوك".