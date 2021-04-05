المملكة السعودية: لا تزامن بين تطعيم فيروس كورونا واللقاحات الأخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أوضحت وزارة الصحة السعودية أنه يجب إعطاء لقاح «كورونا» بمفرده، وذلك مع فترة لا تقل عن 14 يوماً قبل أو بعد الإعطاء مع أي لقاحات أخرى، فيما تواصل سلطنة عُمان ومصر والأردن تطعيم مواطنيها، في وقت تسلمت ليبيا دفعة من لقاح «سبوتنيك V».



وأكدت وزارة الصحة السعودية في إجاباتها عن الأسئلة الشائعة عبر حساب «عِش بصحة» على موقع «تويتر» أنه نظراً لعدم وجود بيانات حول إعطاء اللقاح بالتزامن مع اللقاحات الأخرى، فيجب إعطاء لقاح «كورونا» بمفرده، وذلك مع فترة لا تقل عن 14 يوماً قبل أو بعد الإعطاء مع أي لقاحات أخرى، موضحة أنه إذا تم إعطاء اللقاح عن غير قصد في غضون 14 يوماً من لقاح آخر فلا يلزم تكرار الجرعات لأي لقاح، وفقاً للوزارة.

في الأثناء، تسلمت سلطنة عُمان، الدفعة الأولى من لقاح أكسفورد - أسترازينيكا، في إطار العقد الذي تم توقيعه بين السلطنة والاتحاد العالمي للقاحات «كوفاكس». وبلغ إجمالي المطعمين في السلطنة حتى الخميس الماضي بلقاحي «فايزر-بيونتيك» و«أكسفورد-أسترازينيكا» 139 ألفاً و522 شخصاً.

«سبوتنيك V» بالأردن

وفي الأردن، قال مدير برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة، الدكتور كامل أبو سل، إن الوزارة بدأت أمس، بإعطاء اللقاح الروسي «سبوتنيك V» للمواطنين الأردنيين المسجلين عبر المنصة. وأضاف في تصريح إذاعي إن وزارة الصحة بدأت بفئة جديدة من الأعمار في العاصمة عمّان، تقل عن 60 عاماً.

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن نحو 150 ألف شخص من الأطقم الطبية والأفراد من الفئات المستحقة للحصول على لقاح، قد تلقوا اللقاح بالفعل حتى السبت. ووجهت زايد، وفقاً لبيان نقلته وكالة فرانس برس، إلى مضاعفة أعداد الفرق الطبية وزيادة عدد ساعات العمل. وأكدت أنه سيتم في الفترة القليلة المقبلة تطعيم العاملين بالقطاع السياحي، ما يساهم في تنشيط حركة السياحة.

التوسّع في التطعيم

وأوضحت أنه سيتم التوسع في الفئات المستحقة لتلقي اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات اللقاحات. وذكرت أن مصر استقبلت حتى الآن 854 ألفاً و400 جرعة من لقاح «أسترازينيكا» كأول دفعة ضمن آلية «كوفاكس» الأربعاء الماضي، بالتعاون مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال، وذلك ضمن 40 مليون جرعة يتم استقبالها تباعاً على مدار 2021، بالإضافة إلى 50 ألف جرعة من اللقاح نفسه تم استقبالها في شهر يناير الماضي، كما تم استقبال 680 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» على مدار الفترة الماضية. وأضافت إنه من المقرر استقبال 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم في أسابيع، كما أنه من المتوقع بنهاية مايو المقبل أن تكون مصر قد استقبلت 5ر4 ملايين جرعة من اللقاحات ضمن مبادرة «كوفاكس».

«سبوتنيك V» لليبيا

وفي ليبيا، قالت وزارة الصحة إن أكثر من مئة ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك V» الروسي وصلت إلى مطار معيتيقة في طرابلس أمس، وهي أول شحنة تصل إلى البلاد. ونقلت وكالة رويترز عن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة قوله «أول الغيث قطرة... بحمد الله تمكنا من توريد أول دفعة من لقاح كورونا». وأضاف من دون أن يورد مزيداً من التفاصيل عن عدد الجرعات المتوقع وصولها «على أن تصل باقي الشحنات توالياً».