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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021
متابعات_ الخليج 365
أظهر إحصاء وفقا لرويترز أن أكثر من 131.11 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و989217.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 555075 30718329
البرازيل 330193 12953597
الهند 164623 12485509
فرنسا 96650 4822470
روسيا 239857 4580894
المملكة المتحدة 126836 4359388
إيطاليا 111030 3668264
تركيا 32263 3487050
إسبانيا 75698 3300965
ألمانيا 76956 2878730.