غدا.. رسمياً "عام الخمسين" للإمارات برؤية استشرافية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ينطلق غداً الثلاثاء رسمياً "عام الخمسين" للإمارات، برؤية استشرافية طموحة تعانق استدامة الريادة والتميز والتنمية في الإمارات وتحاكي صناعة المستقبل.



وأعلن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أن 2021 في دولة الإمارات "عام الخمسين"، وسيتم الاحتفاء بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة على مدار عام كامل حتى 31 مارس عام 2022.

الاحتفاء سيأتي عبر إطلاق مبادرات وفعاليات واحتفالات، تحت إشراف لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، التي يترأسها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس اللجنة، مع ممثلي مختلف مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية.