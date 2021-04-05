رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يؤكد أن حكومته ماضية في توحيد المؤسسات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أن حكومته ماضية في توحيد المؤسسات بوتيرة متسارعة لتلبية مطالب الشعب.



وقال الدبيبة في كلمة متلفزة، مساء الأحد، إن زيارته لمدينتي تاورغاء وترهونة، تأتي في إطار الوقوف عن كثب على الأوضاع التي تعانيها هاتان المدينتان، مشيرا إلى أهمية جبر الضرر الذي لحق بهما وغيرهما من المدن الليبية.

وكشف عن زيارة مرتقبة لمدينة بنغازي ومدينة مرزق، وجنوب طرابلس، ودرنة، وسرت، وغيرها من المدن التي عانت ويلات الحرب.

ونوه إلى أن حكومة الوحدة الوطنية اتخذت جملة من الإجراءات لتوفير السلع بالرغم من عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة حتى الآن، مطالبا مجلسي النواب والدولة بسرعة اعتمادها، مشيرا إلى الاتفاق الذي تم مع مصرف ليبيا المركزي بشأن صرف المرتبات بشكل منظم مع بداية كل شهر، ابتداء من شهر أبريل/نيسان الجاري .

وأشار الدبيبة إلى وصول أول دفعة من لقاح "كورونا"، مبينا أن الدفعات ستصل تباعا وفق برنامج معد لذلك، حيث ستصل يوم الأربعاء القادم الدفعة الثانية من اللقاح البالغ عددها من 300 إلى 400 ألف جرعة .

وأوضح أنه وبحلول 11 أبريل الجاري ستصل مليون جرعة إضافية من اللقاح، كاشفا عن الصعوبات الكبيرة التي واجهت الحكومية في توفير أماكن تخزين اللقاح وفقا للمعايير الدولية للتخزين.

وأكد أن توزيع اللقاح سيشمل القاطنين كافة على الأراضي من مواطنين وأجانب.

وطلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية من الجميع التعاون في تلقي هذا اللقاح للوقاية من هذه الجائحة .

وكشف عن أن إنتاج النفط وصل مليونا وثلاثمائة ألف برميل يوميا، معتبرًا ذلك مؤشرا على أن الأوضاع في تحسن.

واختتم الدبيبة كلمته بالتأكيد على السعي للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.