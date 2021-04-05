تركيا تشهد تراجعاً خطيراً في الحريات وحقوق الإنسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

شهدت تركيا تراجعاً خطيراً في الحريات الصحافية والعامة، وحقوق الإنسان، بحسب تقارير حقوقية، حيث تتكرر الانتهاكات الجسيمة على نطاق واسع، بشكل يبدو ممنهجاً، ويتعرّض لتنديد دولي وحقوقي واسع.



وقال النائب والصحفي السابق في حزب الشعب الجمهوري المعارض، باريش يركاداش، بحسب صحيفة "أحوال تركية"، إن ما لا يقل عن 95 صحفياً واجهوا المحاكمة في تركيا هذا الشهر، مع صدور أحكام بالسجن على سبعة منهم.

ونقل موقع دوفار الإخباري عن يركاداش قوله إن 3 صحفيين آخرين احتُجزوا لدى الشرطة وتعرض اثنان للهجوم، بحسب تقرير "الظلم ضد الصحافة".

ويغطي التقرير انتهاكات الحكومة ضد الصحافة المعارضة، مثل الاعتقالات والمحاكمات وأحكام السجن وحظر الوصول إلى مواقع الإنترنت والإعلانات، بالإضافة إلى الهجمات العنيفة التي تستهدف الإعلاميين.

وقال يركاداش إن الأرقام تظهر أن حكومة حزب العدالة والتنمية تتطلع إلى "محاكمة أو إسكات جميع الصحفيين الناقدين تقريبًا".

وشهدت تركيا سلسلة من الاعتداءات على الصحفيين خلال الأشهر القليلة الماضية. وسجل اتحاد الصحافيين الأتراك 5 اعتداءات جسدية على صحفيين في البلاد في أول أسبوعين من عام 2021