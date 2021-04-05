شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "دريك" تناقش بدء خطة الهيكلة 22 ابريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

تناقش الجمعية العمومية لشركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" خلال اجتماعها يوم 22 ابريل الجاري، تقديم الشركة وبعض الشركات التابعة لها لطلب للمحكمة المختصة لافتتاح الإجراءات لتطبيق خطة إعادة هيكلة الدين والتنظيم المالي.

وأشارت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي إلى أن العمومية ستقوم خلال الاجتماع العمومية بإعلام المساهمين بآخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها الإدارة الحالية مع الإدارة التنفيذية السابقة، بالإضافة لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بإعادة الهيكلة كما سيتم مناقشة انتخابات سبعة أعضاء مجلس إدارة جدد للشركة.

وتناقش العمومية أيضا قراراً خاصاً بالموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة ليتوافق مع التعديلات الجديدة على قانون الشركات التجارية الاتحادي.