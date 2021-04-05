شكرا لقرائتكم خبر عن التوسع فى عيادات الصحة الإنجابية وتفعيل مشروع "2 كفاية" ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف العمل على تفعيل البرنامج القومى الشامل لتطوير الريف المصرى، ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك فى 51 مركزا إداريا تضم حوالى 1400 قرية بـ 20 محافظة خلال الفترة القادمة، ويأتى ذلك استكمالا لمخططات التطوير والارتقاء بمعيشة المواطن المصرى وتحسين الخدمات الأساسية وزيادة فرص العمل .

وتعمل مشروعات التطوير فى مجالات البنية التحتية للقرى والنجوع، مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والغاز والاتصالات، وتوفير سكن كريم للبسطاء من ترميم الأسقف إلى بناء منازل بالكامل، و اهتمت المبادرة بمشروعات جمع القمامة وبحث كيفية إعادة تدويرها، وبخلاف ذلك، كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، التدخلات فى القرى المستهدفة من مبادرة " حياة كريمة " تستهدف العديد من الأنشطة التى تستهدف الارتقاء بوعى المواطن وحياته المجتمعية من بينها العمل على تنظيم الأسرة والتصدى للزيادة السكانية .

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، مشروع 2 كفاية، يستهدف توعية مليون و148 ألف سيدة من المستفيدات من برنامج "تكافل" تحت سن الأربعين عاما، من خلال تنظيم حملات الزيارات المنزلية لتوعية الأسر بخطورة الزيادة السكنية، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وذلك لاستكمال تحقيق أهداف المشروع، إضافة إلى التواصل المباشر مع السيدات المستفيدات من برنامج " تكافل "، من أجل توعيتهم بخطورة الزيادة السكانية ليس فقط وإنما يمتد المشروع لتوفير كافة الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة من خلال عيادات تم إنشاءها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتوفير وسائل تنظيم الأسرة للسيدات مجانا.

ويأتى ضمن مبادرة حياة كريمة، إنشاء عيادات "2 كفاية" استكمالا لخدمات الوحدات الصحية فى الريف، كما سيتم تجهيز عيادات صحة إنجابية داخل جمعيات تنمية المجتمع المحلى، وسيتم توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان من وزارة الصحة، كذلك تدريب الأطباء.