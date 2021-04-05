قتلى في غرق عبارة ببنجلاديش ومحاولات للبحث عن ناجين

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون في بنجلاديش إن خمسة لقوا حتفهم كما فقد كثيرون آخرون في غرق عبارة كانت تحمل نحو 50 راكباً بعد تصادمها مع سفينة شحن في نهر شيتالاكسيا جنوبي العاصمة داكا يوم الأحد.

وقال كبير حسين المسؤول بالشرطة، إن العبارة التي غادرت منطقة نارايانجانج على بعد نحو 20 كيلومترا من دكا كانت في طريقها الى مونشيجانج.

وأضاف أن "عملية البحث عن المفقودين جارية". وقال إن بعض الركاب تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ.

وكانت العبارة مكتظة بأشخاص عائدين إلى بلداتهم بعد أن أعلنت الحكومة عزلاً عاماً لمدة أسبوع اعتباراً من اليوم الاثنين للتصدي لارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

ويتوفى سنوياً المئات في حوادث عبارات في بنجلاديش التي توجد بها طرق مائية داخلية كثيرة.