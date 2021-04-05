موزمبيق تستعيد السيطرة على مدينة ساحلية بعد هجوم إرهابي

عربي ودولي

ع+ ع-

أعلن جيش موزمبيق استعادة مدينة بالما الساحلية الشمالية بعد هجوم إرهابي شنه إرهابيون من تنظيم داعش

وقال المتحدث العسكري المسؤول عن المنطقة، تشونجو فيديجال مساء الأحد إن البلدة أصبحت الآن خالية

وفي 24 مارس، اقتحم حوالي 100 مسلح مدينة بالما الغنية بالغاز.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، وأن قواته سيطرت على بالما وقتلت أكثر من 55 من أفراد قوات الأمن الموزمبيقية.

وقالت شركة توتال الفرنسية العملاقة للطاقة، التي تنفذ مشروعًا للغاز الطبيعي المسال بقيمة 20 مليار دولار في المنطقة ، إنها أنقذت حوالي ألف موظف ونقلتهم إلى مكان آمن.

