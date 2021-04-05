أكثر من 70 قتيلاً وفقدان العشرات جراء الفيضانات في إندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مسؤولون، اليوم الاثنين، أنّ أكثر من 70 شخصاً لقوا حتفهم، فيما لا يزال عشرات آخرون في عداد المفقودين، بعد أن ضربت فيضانات وانهيارات أرضيّة إندونيسيا وتيمور الشرقيّة المجاورة.

وقال المتحدّث باسم وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا راديتيا دجاتي لمحطّة "مترو تي في"، إنّ "هناك 55 قتيلاً، لكنّ هذا الرقم (...) سيتغيّر بالتأكيد، بينما لا يزال نحو 42 شخصاً في عداد المفقودين". كما قُتل ما لا يقلّ عن 16 شخصاً في تيمور الشرقيّة، حسب ما قال مصدر رسمي.

وفي جزء آخر من الإقليم، ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت قرى بجزيرة أدونارا إلى 44 قتيلا على الأقل يوم الأحد، فيما لا يزال أكثر من 20 شخصا في عداد المفقودين، وفقًا للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وتوقعت وكالة المناخ والأرصاد الجوية أن تواجه بعض أجزاء إندونيسيا طقسًا قاسيا، مع هطول أمطار غزيرة وحدوث سيول، ورياح قوية وأمواج كبيرة خلال الأسبوع المقبل.

وسجلت إندونيسيا المعرضة للكوارث 968 كارثة حتى 30 أذار/مارس من هذا العام، معظمها عبارة عن مخاطر جوية مائية رطبة عددها 870 واقعة، من بينها 414 كارثة ناجمة عن الفيضانات.