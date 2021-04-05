ملك الأردن يتلقى اتصالات هاتفية من قادة الدول العربية

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى الملك عبدالله الثاني اتصالات هاتفية، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس اللبناني العماد ميشال عون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعربوا فيها عن تضامن بلادهم التام مع الأردن، بقيادة جلالته، وتأييدهم لجميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما تلقى جلالته اتصالات هاتفية من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت.