أعضاء من البرلمان الأوروبي يطالبون بفرض عقوبات صارمة على تركيا

طالب أعضاء في البرلمان الأوروبي منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي غوزيب بوريل بفرض عقوبات صارمة على تركيا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية قال النائب كوستاس مافريدس من بين الموقعين على الخطاب المشترك، "نفضل عدم الصمت عن الجرائم التي ارتكبها أردوغان. يجب ألا نعيد اتباع سياسة الاسترضاء الفاشلة التي كانت في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي تجاه ألمانيا النازية، مما تسبب أن تدفع البشرية تكلفة باهظة".

فيما قال عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي لوكاس فورلاس إنه "يجب أن نضع قيمنا الأوروبية فوق أي مصلحة وطنية. لذا يجب علينا أن نقرر ما إذا كنا نشجع القيم أو الأعمال التجارية".

كما طالب البرلمانيون الأوروبيون الموقعون على الرسالة السلطات التركية بالتصدي للعنف ضد المرأة بعد تراجع الرئيس رجب طيب أردوغان عن اتفاقية إسطنبول التي تعتبر إحدى مواثيق مجلس أوروبا