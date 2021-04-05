شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: نؤكد على دعمنا الدائم لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، للحكومة الأوكرانية "دعم الاتحاد الأوروبي الثابت" لها، في الصراع مع المتمردين الموالين لروسيا في شرق البلاد.

وكتب بوريل عبر تويتر: "تحدثت إلى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في أعقاب قلق شديد من النشاط العسكري الروسي المحيط بأوكرانيا"، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع كوليبا.

وأكد بوريل "دعم الاتحاد الأوروبي الثابت للسيادة وسلامة الأراضي"، موضحا أنه سيجري مناقشة المسألة بشكل أكبر خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وتبادلت أوكرانيا والانفصاليون الموالون لروسيا، في منطقة دونيتسك يوم الأحد الاتهامات بشن هجمات.