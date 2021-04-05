شكرا لقرائتكم خبر عن بالآلاف.. الباكستانيون يسارعون لأخذ تطعيم كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سارع آلاف الباكستانيين للتطعيم في الجولة الأولى من المبيعات التجارية للقاحات كوفيد-19، التي بدأت في مطلع الأسبوع، مع إعلان مراكز التطعيم في مدينة كراتشي الجنوبية يوم الأحد إنها بيعت بالفعل.

وتقدم باكستان حاليا اللقاح مجانا للعاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين يتصدرون جهود مواجهة فيروس كورونا، ومن تزيد أعمارهم عن 50 عاما لكن الحملة اتسمت بالبطء حتى الآن.

وفي الشهر الماضي سمحت البلاد للقطاع الخاص بالاستيراد التجاري للقاحات لكافة الناس، فيما شهدت الجولة الأولى بيعا تجاريا للقاح (سبوتنيك في) الروسي الذي يتم اعطاؤه على جرعتين لعامة الناس مقابل نحو 12 ألف روبية باكستانية (80 دولارا) نظير عبوة من جرعتين.

وعلى الرغم من التكلفة، أبلغ عدد من مراكز التطعيم عن طوابير طويلة، حيث وقف البعض في كراتشي لما يقرب من ثلاث ساعات من أجل التطعيم، وكان معظم المنتظرين في الطابور من الشبان الباكستانيين، الذين ما زالوا غير مؤهلين للتطعيم الحكومي المجاني.

وقال سعد أحمد (34 عاما) لرويترز يوم الأحد، بعد تطعيمه بمستشفى خاص راق في كراتشي "أنا سعيد جدا بالحصول عليه لأنه ضروري الآن من أجل السفر".