مطاردة مرتكب "مذبحة الفيوم".. وفاة مسؤول أمني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي مسؤول أمني بارز بمحافظة الفيوم، وسط مصر، الأحد، خلال مطاردة متهم بقتل اثنين من عائلته بينهم نجله وإصابة 3 آخرين حالتهم خطرة.

ووفق وسائل إعلام محلية فإن مدير إدارة قوات أمن الفيوم، محمد عمار، توفي إثر إصابته بحالة اختناق شديدة وفشل بالتنفس بسبب كثافة الغاز المسيل للدموع أثناء محاولات القبض على المتهم عمرو الربعاوي مرتكب واقعة "مذبحة الفيوم".



وقام "الربعاوى" (35 عاما) بقتل ابنه وشقيقة زوجته وإصابة ابنته وزوجته ووالدتها (حالتهم حرجة) بعد رفضهم عودة الزوجة له على خلفية تناوله لمخدرات وهروبه من إحدى المصحات للعلاج من الإدمان، وفق المصادر ذاتها.

وأشارت إلى أن الشرطة حددت مكان اختباء المتهم بمنزل مهجور يملكه والده، وفور رؤيته لسيارات الشرطة أطلق وابلاً من النيران، مما استدعى إطلاق قنابل غاز مسيل للدموع في البداية، قبل أن تبادله القوات إطلاق النار مما أسفر عن مقتله.



