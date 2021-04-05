اليوم.. محاكمة شريك مودة الأدهم وحنين حسام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة "أ. س" شريك فتيات الـ "تيك توك" مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين، بتهمة التزوير في محرر رسمي.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة، في وقت سابق تأييد إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وقررت محكمة عابدين قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل مودة الأدهم فتاة التيك توك لاتهامها بالاتجار في البشر، ومحاولة استقطاب فتيات للعمل معهما بكفالة 5 آلاف جنيه وقررت تجديد حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيق.

كشفت التحقيقات ارتكاب المتهمتين جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول من ورائها على منافع مادية وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم، فتاتي التيك توك و3 آخرين من تهمة الاعتداء على القيم الأسرية.