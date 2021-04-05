فيديو| لحظة مداهمة قوات الشرطة لكافيه حسن شاكوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لافتتاح كافيه المطرب الشعبي حسن شاكوش.

وداهمت قوات الأمن الكافيه أثناء الافتتاح لعدم الحصول على ترخيص.

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، أن الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المطرب الشعبي حسن شاكوش بعد قيامه بمخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وإقامته حفل افتتاح لكافيه ملكه بمدينة نصر.

وأضاف المصدر، أن تم فض حفل الافتتاح وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة، وتشميع الكافيه محل الواقعة.