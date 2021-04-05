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​​"الزراعة": الدفع بأصناف وتقاوي خاصة لمشروع الدلتا الجديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إن وزارة الزراعة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع الدلتا الجديدة من خلال طرح التقاوي المنتقاه من الأصناف المنزرعة، مشيرًا إلى تجهيز الكميات المطلوبة مع بدء زراعة المرحلة الثانية من المشروع وفقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف سليمان في تصريح خاص أدلى به لـ"الخليج 365"، أن محطات سخا ومعامل المراكز المتخصصة ستمد المشروع بأصناف تتحمل البيئة المتاخمة للمشروع، لافتًا إلى مصر تمتلك تقاوي لمعظم المحاصيل الاستراتيجية.

وتابع رئيس مركز البحوث الزراعية، أن أصناف الفول البلدي والقمح والشعير والكتان والبرسيم المصري تزرع تحت الظروف المطرية ذات الطابع الصحراوي.

وأشار سليمان، إلي أن مشروع الدلتا الجديدة يضيف مليون فدان تقريباً علي المساحات المنزرعة، مضيفًا: "المشروع تعمل عليه كافة أجهزة الدولة".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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