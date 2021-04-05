شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. 32 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 90305 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، تسجيل البر الرئيسي 32 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الرابع من أبريل نيسان، ارتفاعا من 21 إصابة في اليوم السابق، في أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ أكثر من شهرين.

وقالت اللجنة في بيان إن 15 من الحالات الجديدة إصابات محلية، مضيفة، أن الحالات الإحدى عشرة الأخرى، وافدة من الخارج.

وقالت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، استقرت عند 18 وهو نفس عدد الإصابات المسجلة قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90305 حالات، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.