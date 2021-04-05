شكرا لقرائتكم خبر عن سلالة كورونا البريطانية تنتشر في 7 أقاليم مغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المغرب انتشار السلالة البريطانية المتحورة، من فيروس كورونا، في 7 أقاليم من البلاد.

وكان وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، أوضح في مطلع الشهر الحالي، أمام مجلس الحكومة، أن الحالات المصابة بالسلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد شهدت ارتفاعا ملحوظا، موضحا أنه تم الكشف عن أزيد من 73 وحدة متحورة تحمل السلالة البريطانية الجديدة.

يشار إلى وزارة الصحة المغربية، أعلنت عن تسجيل 8 وفيات و365 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات 8850 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 498197 مصابا، كما بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 484921 حالة، بعد شفاء 128 مصابا.