بعد محاولة إنقلاب فاشلة.. تفاصيل مكالمة الرئيس السيسى للملك عبد الله ملك الأردن

الشارقة - اميمة ياسر - اتجهت انظار الملايين فى مصر والعالم الليلة الماضية، نحو الأردن في أعقاب إعلان السلطات اعتقال مسؤولين سابقين ووضع شقيق الملك وولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبرية.

لكن سرعان ما تم نفي ما أثير بشأن ولي العهد السابق ليصدر الجيش الأردني بيانا رسميا يوضح الأمر، فتتوالى رسائل الدعم عربيا ودوليا لقرارات العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين.

بينما أصدرت الرئاسة المصرية بيانا تعرب فيه عن تضامن مصر الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقياداتها الممثلة في الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وذكر بيان الرئاسة: أن ذلك التضامن يأتي في إطار الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أي محاولات للنيل منها، وأن مصر تؤكد أن أمن واستقرار الأردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مختتمًا: «وحفظ الله المملكة من كل سوء». حسبما نشر موقع "الوطن".

بدوره، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالاً هاتفياً مع أخيه الملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطمأن خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في الأردن الشقيق، مجدداً تضامن مصر التام حكومة وشعباً مع الأردن، ومعرباً عن الدعم الكامل لكل القرارات الاخيرة التى اتخذها أخيه الملك عبد الله الثانى من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ومن جانبه أعرب العاهل الأردنى عن خالص تقديره لمساندة ودعم الرئيس الأمر، الذى يجسد عمق وقوة أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.