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الأردن.. التحقيقات المبدئية ترصد مكالمات هاتفية تورط الأمير حمزة مع جهات خارجية تستهدف تهديد الوطن

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الشارقة - اميمة ياسر -  

قال أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن ، أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الوطن للأمير حمزة بن حسين وآخرين، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية طالبت بإحالة المتورطين لمحكمة أمن الدولة.

وأشار الصفدى خلال مؤتمر صحفى للحكومة الأردنية، أن التعامل مع الأمير حمزة ضمن العائلة الهاشمية لحضه على ترك هذه النشاطات، لافتا إلى أن الأمير حمزة تعامل مع طلب قائد جيش الأردن بالكف عن نشاطاته بسلبية.

وأوضح أن التحقيقات رصدت تدخلات واتصالات مع جهات أجنبية لتحديد التوقيت الأنسب. لافتا إلى ان جهات خارجية تواصلت مع زوجة الأمير حمزة.

ولفت الصفدي إلى أن التحقيقات كشفت وجود ارتباطات بين باسم عوض الله وجهات خارجية. كما أن التحقيقات نتج عنها أن الأمير حمزة تواصل مع شخصيات مجتمعية لتحريضها على أنشطة تهدد الأمن

وشدد الوزير الصفدي على أن أمن الأردن فوق كل اعتبار وسنتخذ الإجراءات اللازمة لصون الاستقرار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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