شكرا لقرائتكم خبر عن آية مدنى نائبة التنسيقية: "حياة كريمة" حققت طفرة كبيرة فى مراكز شباب البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة آية مدنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حققت طفرة كبيرة جدًا فى محافظة البحيرة خاصة فى المراكز البعيدة عن المدينة، لافته إلى أن مديرية الشباب والرياضة أيضًا على دراية بكل أوضاع المراكز بالمحافظة وبذلت جهود كبيرة من أجل المساعدة فى إنجاح مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

وأضافت آية مدنى أنه تم تطوير مراكز الشباب بمحافظة البحيرة وتجديدها على أعلى مستوى وتم انشاء الملاعب بصورة جيدة، مشيره إلى أن أفضل ما رأته هو البساط أو الملعب الأكريليك متعدد الأغراض داخل مدرسة الخرطوم للتعليم الأساسى، والذي تم إنشاءه على مساحة 30×50 م، قائله: "الملعب تحفة جدًا وشئ مبهر".

ووجهت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والنائبة الدكتورة نهال بلبع والدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة، على جهودهما فى دعم الرياضة وتطوير مراكز الشباب والأندية بالمحافظة الأمر الذى كان له عامل الأثر فى تُخرج المحافظة أبطال يرفعون أسمها عالية، ومنهم البطلة ياسمين الجويلى صاحبة الميدالية الذهبية للكاراتية فى أولمبياد الشباب، إلى جانب تأهل منها 3 لاعبين لدورة الألعاب البارالمبية.