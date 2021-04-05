الرباط… توقيف موظف شرطة في قضية تتعلق بالابتزاز

جدة - عبدالحي حسين - أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء اليوم الأحد، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف شرطة برتبة حارس أمن، يعمل بالرباط؛ وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه قي قضية تتعلق بالابتزاز.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن موظف الشرطة المذكور، يشتبه في تورطه في قضية ابتزاز مستعملي الطريق بمركز باب برد بضواحي مدينة شفشاون، بدعوى خرق حالة الطوارئ الصحية.

وأضاف البلاغ، أنه تم إصدار قرار توقيف المعني بالأمر عن العمل، في انتظار نتائج البحث القضائي، الذي تجريه مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية الضرورية في حقه.