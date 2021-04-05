بعد مجزرة داعش.. جيش موزمبيق يستعيد "بالما" النفطية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جيش موزمبيق، الأحد، استعادة مدينة "بالما" الساحلية الشمالية بعد هجوم إرهابي شنه تنظيم داعش الإرهابي قتل خلاله العشرات.

وقال المتحدث العسكري المسؤول عن المنطقة، تشونجو فيديجال، مساء الأحد، إن البلدة أصبحت الآن خالية من الإرهابيين.



وفي 24 مارس/آذار الماضي، اقتحم حوالي 100 إرهابي مدينة بالما الغنية بالغاز ونفذا ما وصفه إعلام محلي بـ"المجزرة".

وقال تنظيم "داعش"، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم، إن قواته سيطرت على بالما وقتلت أكثر من 55 من أفراد قوات الأمن الموزمبيقية.

وآنذاك، أعلنت شركة "توتال" الفرنسية العملاقة للطاقة، التي تنفذ مشروعًا للغاز الطبيعي المسال بقيمة 20 مليار دولار في المنطقة، إنها أنقذت حوالي ألف موظف ونقلتهم إلى مكان آمن.

وبالما، مدينة ساحلية صغيرة تقع على مسافة نحو 10 كيلومترات من مشروع غاز ضخم تديره مجموعة توتال، يتوقع أن يبدأ إنتاجه خلال 2024.