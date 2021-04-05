شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني حوثي: إسقاط حصانة مؤيدي الشرعية.. غير قانوني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في خطوة قوبلت بسخرية واسعة من البرلمانيين اليمنيين بينهم مؤيدون للحوثي، أسقط الانقلابيون خلال الساعات الماضية عضوية 44 برلمانيا مؤيدا للشرعية ليصبح إجمالي عدد البرلمانيين الذين أسقطت عضويتهم 55 نائبا.

وأقر البرلماني الموالي للحوثيين في صنعاء أحمد سيف حاشد، بأن ما تم مخالف للقانون والدستور، مؤكدا أن المليشيا لا تملك النصاب القانوني لرفع الحصانة عن أي برلماني، واتهم الانقلاب بسرقة أموال البرلمانيين والتنكيل بهم وطردهم من بلادهم. وأفصح حاشد في تغريدات على حسابه في تويتر أمس (الأحد)، عن جرائم يرتكبها من وصفهم بسلطة الغلبة ضد المدنيين بمناطق سيطرتها، مؤكداً أن اليمني يدفع جبايات من نزيف روحه ولا تلتفت المليشيا إلا بالقدر الذي يخدمها ومركزها المالي. بدوره، اعتبر النائب محمد الحزمي لـ«الخليج 365» لجوء المليشيا لافتعال حرب ضد البرلمانيين ناتج عن خسائرها في مأرب وعدد من الجبهات، مؤكداً أن المليشيا بهذه القرارات تبحث عن نصر معنوي.