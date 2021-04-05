شكرا لقرائتكم خبر عن 143 قرية بـ11محافظة.. تفاصيل المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشمل المجموعة الأولى من المرحلة الأولى لمبادرة تطوير القرى، تطوير 143 قرية بـ 11 محافظة ترتفع فيها نسبة الفقر عن 70%، معظمها فى محافظات الصعيد بواقع 7 محافظات فى الوجه القبلى وبها أكثر من 130 من أصل 143 قرية، وهي المنيا واسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد ومطروح والبحيرة والدقهلية والقليوبية بإجمالي 1.81 مليون مستفيد وباستثمارات بلغت 3.95 مليار جنيه.

وتنتهي في يونيو عام 2021، وضمت المرحلة تطوير 61 قرية كبيرة الحجم تم بها تطوير الصرف الصحي والمدارس وتوصيل مياه، هذا فضلا عن 53 تدخل للفئات الأولى بالرعاية في شكل تغيير منزل أو توفير رعاية صحية وغيره، وبنهاية العام يكون قد تم الانتهاء من 12 قرية فى محافظات مطروح واسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر.

وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه ومن خلال المبادرة أصبحت 49 قرية بإجمالى حوالى 406 ألف مواطن مغطاة بخدمات الصرف الصحي المأمونة، كما تم تحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب النظيفة بـ 87 قرية بإجمالي حوالى 1.329 مليون نسمة، كما تم توصيل 40 ألف وصلة منزلية لمياه والشرب والصرف الصحي للفئات الاكثر احتياجا داخل القرى، كما تم تنفيذ 917 فصل جديد تستوعب 36.680 ألف تلميذ بالقرى المستهدفة، و42 قرية تم رفع كفاءة وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بها وفقا لنموذج التأمين الصحى الشامل.