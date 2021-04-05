اليمن يدعو الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها بحماية النازحين

ابوظبي - سيف اليزيد - مأرب (الاتحاد، وكالات)

دعا نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني، سمير الشيباني، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية النازحين بمحافظة مأرب وغيرها من مناطق النزوح، فيما استنكرت 56 منظمة من منظمات المجتمع المدني اليمنية، صمت المجتمع الدولي، تجاه جرائم ميليشيا «الحوثي» الانقلابية واستهدافها مخيمات النازحين والأحياء السكنية في محافظة مأرب.

وعبر الشيباني عن استنكاره للحملة التحريضية الممنهجة التي تشنها ميليشيا «الحوثي» الانقلابية، المدعومة إيرانياً وقياداتها، على مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، مشيراً إلى البعد الخطير والنوايا السيئة للميليشيا «الحوثية» ضد النازحين، والتي تبرر من خلالها اعتداءاتها على تلك المخيمات.

وناشد نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، العالم الحر، ممارسة أشكال الضغط كافة لمنع الاعتداءات المتكررة على مخيمات النازحين واللاجئين في بلادنا من قبل «الحوثيين».

وتواصل الميليشيا الإرهابية قصف الأحياء السكنية المكتظة بالنازحين، وأطلقت، أمس الأول، صاروخاً على حي سكني مكتظ بالنازحين شمال محافظة مأرب، شرق اليمن، وهو ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة 5 آخرين.

ومن جهتها، نددت 56 منظمة من منظمات المجتمع المدني اليمنية، في بيان، بالجرائم الإنسانية التي ترتكبها الميليشيا الإرهابية وقصفها المستمر للأحياء السكنية ومخيمات النازحين بمحافظة مأرب، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة منها الصواريخ الباليستية وصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والقصف المدفعي، والتي تسببت بمقتل وإصابة مدنيين بينهم أطفال ونساء.

ولفتت المنظمات إلى ما ارتكبته الميليشيا من جريمة إنسانية، أمس، وقصفها حي الروضة بمأرب، بصاروخ باليستي، أدى إلى استشهاد طفل وإصابة خمسة آخرين، مؤكدة أن هذه الجرائم «الحوثية» تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية الخاصة بمعاملة المدنيين أثناء الحروب.

وطالبت المنظمات، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ولجنة الخبراء بمجلس الأمن الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية، بإدانة هذه الجرائم بحق المدنيين، وإيقاف جرائم الميليشيا «الحوثية» الإرهابية، تجاه المدنيين والنازحين والأعيان المدنية.

إلى ذلك، ناقش وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، أمس، مع فريق مكتب برنامج الغذاء العالمي، وفريق بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، آلية الاستجابة الطارئة لاحتياجات النازحين بمأرب.

واستمع الوكيل مفتاح من مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بمحافظة مأرب أنور ياسر عن جهود مكتبه لتقليص نسبة الفجوة الإنسانية القائمة في محافظة مأرب مع استمرار حركة النزوح اليومية إلى المحافظة، ومساعيه لتأمين أكبر عدد ممكن من الحصص الغذائية الشهرية للنازحين غير المشمولين في المساعدات الغذائية التي يوزعها البرنامج في المحافظة.

كما استمع من نائب مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في اليمن دايفيد جوتشمان، إلى شرح موجز عن مجالات تدخلات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محافظتي مأرب والجوف وآليات العمل والتنسيق مع السلطة المحلية لتوجيه تدخلاتها، بما يلبي احتياجات النازحين والمجتمع المضيف.

وأشار وكيل محافظة مأرب إلى استمرار الميليشيا «الحوثية» بارتكاب جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة بحق النازحين والمدنيين في محافظة مأرب، وقصفها المتواصل لمخيمات النازحين في المحافظة، مؤكدا أن الميليشيات مستمرة في ارتكاب جرائمها بحق النازحين في محافظة مأرب، بهدف مضاعفة الأعباء علی السلطة المحلية، وتعميق المأساة الإنسانية الناجمة عن النزوح الجماعي لمئات الأسر النازحة من المخيمات التي قصفت المليشيات مخيماتها في المديريات الشمالية والغربية في المحافظة.

التحالف ينشر فيديو لاستهداف زورق «حوثي» مفخخ

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، فيديو لاستهداف الزورق «الحوثي» المفخخ الذي كان يستعد لهجوم جنوب البحر الأحمر. وكان التحالف أعلن، أمس، إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل الميليشيا الانقلابية بجنوب البحر الأحمر.

وأكد التحالف تدمير الزورق المفخخ عن بعد بالصليف.

وشدد على أن تهديد الميليشيات الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية مستمر، مؤكداً أن تلك الميليشيا تتخذ اتفاق استوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.