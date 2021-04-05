صاروخان يستهدفان قاعدة جوية عراقية تضمّ عسكريين أميركيين

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

سقط صاروخان، أمس، قرب قاعدة بلد الجوية العسكرية، التي تضمّ أميركيين والواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد، حسبما أفاد مصدر أمني، في هجوم يأتي قبل ثلاثة أيام من حوار استراتيجي بين بغداد وواشنطن.

ولم يسفر الهجوم عن ضحايا أو أضرار، حسبما أكد المصدر الأمني، ولم تتبنه أي جهة بعد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن الصاروخين سقطا في السياج الخارجي لقاعدة بلد الجوية، مؤكدة أن القصف لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، وإنه تبين أن انطلاق الصاروخين جاء من منطقة الدوجمه ضمن قاطع عمليات ديالى. وذكرت الخلية أن القاعدة المستهدفة من القواعد العراقية التي تضم أسراباً لطائرات مقاتلة عراقية.

وهذا الهجوم الرابع عشر من نوعه الذي يستهدف قوات أميركية أو السفارة الأميركية أو مواكب عسكرية عراقية للدعم اللوجستي للقوات الأجنبية، منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض أواخر يناير الماضي.

وقتل في مختلف تلك الهجمات، التي سبقتها عشرات الهجمات المماثلة خلال عهد ترامب، مدني عراقي وأميركيان، فيما أصيب متعاقد عراقي مع شركة صيانة طائرات «أف-16» بجروح.

وتتبنى أحياناً الهجمات مجموعات غير معروفة تعتبر واجهة في الواقع لمجموعات مسلحة أكبر، كما يرى خبراء.

وتُطلق، الأربعاء المقبل، الإدارة الأميركية الجديدة «حواراً استراتيجياً» افتراضياً مع الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي.

وفي 26 فبراير، استهدف قصف أميركي كتائب «حزب الله» العراقي على الحدود السورية العراقية، رداً على استهداف أهداف أميركية في العراق. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن حينها: إن الضربات الجوية الأميركية في شرق سوريا يجب النظر إليها على أنها تحذير.