وزير الداخلية السعودي: مستمرون بتوجيهات القيادة في مكافحة آفة المخدرات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

شدد وزير الداخلية السعودي، عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الأحد، على أن الجهات الأمنية في المملكة تتصدى للمخدرات بحزم، موضحاً أن استهداف المجتمع بهذه الآفة يعتبر أحد أخطر أدوات الاستهداف.

وقال في سلسلة من التغريدات على حسابه في “تويتر”:

“تتصدى الجهات الأمنية وشركاؤها للمخدرات بحزمٍ، يؤكده إيماننا بأن استهداف المجتمع بهذه الآفة أحد أخطر أدوات الاستهداف، ومستمرون بتوجيهات القيادة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة حماية للمجتمع، وحفاظاً على شبابنا”.

وأضاف: “تمكنت الجهات المختصة خلال 3 أشهر فقط من ضبط وإحباط تهريب أكثر من 90 مليون حبة إمفيتامين، و7.9 طن من الحشيش، و5.5 كيلوغرام من الكوكايين. كما يثمر التنسيق المستمر، والتعاون الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة عن عمليات استباقية تحبط تهريب هذه السموم”.

وزير الداخلية السعودي اختتم تغريداته بالقول: “أسهم الوعي المجتمعي بخطورة هذه الآفة في الصمود أمام تهديدها ومآسيها، وكوّن حصنًا منيعًا ضد من يستهدف أمننا واستقرارنا، وتتكامل الجهود مع أفراد المجتمع في مواصلة نجاحاتنا لمحاربة المخدرات.. حمى الله وطننا وأبناءه من كل مكروه”.