سلالة جينومية مغربية مائة في المائة بورزازات… الإبراهيمي: ليست خطيرة ولا تأثير لها

جدة - عبدالحي حسين - عقب الجدل الذي أثارته تدوينته الأخيرة، لاسيما في شقها الذي تحدث فيه، عن ظهور لأول مرة سلالة جينومية مغربية مائة في المائة بورزازات؛ خرج البورفيسور عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية والتقنية، لتدبير كورونا، بتوضيح، يؤكد من خلاله، أن هذه السلالة لم تكتشف إلا في منطقة واحدة في المغرب.

وزاد المتحدث نفسه، أنه ليس لها أي تأثير، سواء على انتشار الفيروس، أو على خطورة المرض بعد الإصابة، أو المس بالاستجابة المناعية، مشددا على أن، جميع السلالات المنتشرة بالمغرب تنتمي، بنسب كبيرة، إلى السلالة الكلاسيكية والسلالة البريطانية التي ستسود بالمغرب، وتؤدي إلى اندثار كل السلالات الأخرى.

وأوضح، في تدوينة له، عبر “فايسبوك”، أنه “لم يكن يظن أن تدوينته لهذا الأحد سيكون لها كل هذا الصدى…”، مبرزا، أن “هناك من وقف عند “ويل للمصلين” بخصوص “التصنيف الجينومي” لسلالة لفيروس كورونا كـ”مغربية” من طرف الموقع العلمي “جيزيد”، وتغاضى عن الشق الثاني للفقرة الذي تحدث عن عدم وجود خاصيات بيولوجية لها”.

وكان البورفيسور عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيوتيكنولوجيا بالرباط، وعضو اللجنة العلمية والتقنية، لتدبير كورونا، كشف اليوم الأحد، عن ظهور 25 طفرة للفيروس مغربية، مبرزا، أن تكاثر الفيروس يؤدي حتما إلى ظهور طفرات محلية؛ تنتج تلقائيا بوجود الظروف الجينية لتطورها. كما أعلن الإبراهيمي، في مقال، مطول له على حسابه بـ”فايسبوك”، عن ظهور أول مرة سلالة جينومية مغربية مائة في المائة بورزازات.