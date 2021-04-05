التعادل السلبي يحسم مباراة نهضة بركان وشبيبة القبائل

جدة - عبدالحي حسين -

حسم التعادل السلبي صفر لمثله، مباراة نهضة بركان وشبيبة القبائل الجزائري، التي جرت أطوارها بالملعب البلدي لبركان، لحساب ثالث جولات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفشل الفريقان في تسجيل هدف الفوز، رغم الفرص السانحة للتهديف التي أتيحت لهما، حيث لم يستطع نهضة بركان الاستفادة من النقص العددي لشبيبة القبائل بعد طرد مليح رياح في الدقيقة 77، لتنتهي المباراة كما بدأت بالتعادل السلبي صفر لمثله.

ورفع نهضة بركان رصيده لأربع نقاط في الرتبة الثالثة، فيما رفع شبيبة القبائل رصيده لخمس نقاط في المركز الثاني، بينما عادت الصدارة للقطن الكاميروني بست نقاط، بعد فوزه على نابسا ستارز الزامبي بهدف نظيف.