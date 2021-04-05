شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجل 67989 إصابة مؤكدة و 789 حالة وفاة بكورونا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 1:37 صباحًا, 5 أبريل 2021 م
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 67,989 إصابة مؤكدة و 789 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 30,492,334 ، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 553,681.