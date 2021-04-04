شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسمح للألمان بدخول البلاد مجددا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد فترة توقف استمرت لنحو عام، سيتم السماح للألمان ممن لديه تأشيرة سفر صالحة بدخول روسيا جوا، نتيجة لتغييرات في مرسوم نشرته الحكومة الروسية في موسكو.

وستطبق اللائحة الجديدة على الأجانب الذين لديهم تصاريح إقامة دائمة بألمانيا.

وأعلنت غرفة التجارة الألمانية الروسية عن قيود الدخول المخففة أمس الأحد.

وإلى جانب ألمانيا، تشمل قائمة الحكومة الروسية لدخول البلاد فنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا.

غير أنه لم يتضح في البداية موعد إصدار تأشيرات سفر مرة أخرى للسياح الروس إلى ألمانيا.

وقبل نحو عام، جراء جائحة فيروس كورونا، تم تعليق إصدار تأشيرات السفر إلى حد كبير، وتم وقف حركة الطيران بشكل تام بين البلدين.