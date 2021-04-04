شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. بريطانيا تسجل 2297 إصابة والمكسيك 1263 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت المملكة المتحدة 2297 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و10 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,359,388، فيما بلغت حصيلة الوفيات 126,836.

فيما سجلت المكسيك 1263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 136 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2,250,458، فيما بلغت حصيلة الوفيات 204147.