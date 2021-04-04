شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن خطة بريطانية للسماح بحضور الأحداث العامة.. غدًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، غدا الاثنين، خطة للسماح للمواطنين بحضور الأحداث العامة إما بإظهار دليل على التطعيم أو اختبار سلبي حديث أو أجسام مضادة من عدوى، حسبما ذكرت صحيفة تليجراف اليوم، إلا أن جوازات سفر كوفيد قد لا تكون جاهزة حتى الخريف. وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أنه جرى إعطاء 6ر36 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن. وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 515 ألفا و748 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر 4 شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.