التوعية والاعلام البيئي تصدر بياناً بشأن 'السحابة الكبريتية'

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت دائرة التوعية والاعلام البيئي في وزارة الصحة، الأحد، بياناً بشأن "السحابة الكبريتية" القادمة من ايطاليا.

وقالت الدائرة في البيان، "لا داعي للتخوف الكبير من السحابة الكبريتية القادمة من ايطاليا نحو دول المنطقة والعراق خلال 24 ساعة المقبلة".

ونصحت الدائرة بـ"استمرار ارتداء الكمامة وغلق النوافذ واعتماد اجهزة التكييف واحكام الاغطية على خزانات المياه لتفادي اي اضرار من غاز الكبريت المصاحب للغيمة".

وكان منبئ جوي عراقي كشف، امس السبت، عن موجة من غاز ثاني أكسيد الكبريت تتجه نحو ثلاث دول بينها العراق.