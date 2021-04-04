محمد بن زايد للملك عبدالله: استقرار الأردن من ركائز الأمن العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية،أن استقرار الأردن أساس للأمن العربي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن الحفاظ على أمن الأردن واستقراره يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي ونرفض كل ما يزعزع استقراره ويعرض سلامته وشعبه للخطر.

كما أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،خلال الاتصال، تضامن الإمارات الكامل مع الأردن ودعمها وتأييدها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأعرب عن خالص تمنياته للأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني دوام الأمن والاستقرار والازدهار، سائلا المولى تعالى أن يحفظ الأردن وأهلها من كل مكروه.

من جهته، أعرب الملك عبدالله الثاني عن خالص شكره وتقدير للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعمه الأردن والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف، مثمنا المواقف الثابتة والأصيلة لدولة الإمارات ومساندتها الدائمة للأردن ودعمها لأمنه واستقراره والذي يجسد عمق أواصر العلاقات الأخوية وقوتها بين البلدين الشقيقين.