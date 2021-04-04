موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. إيفر جيفن لن تغادر وزجاجات أمازون

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أشاد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون التغير المناخي، باستثمارات دولة الإمارات والتي وصفها بأنها تصب في مصلحة التغير المناخي.

بعد يوم من إعلان قناة السويس انتهاء أزمة السفن العالقة في مجراها، كشف رئيس الهيئة عن مستجدات التحقيقات في قضية السفينة الجانحة.

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الأحد، عن استثمارها مبلغ 3 مليارات دولار في جمهورية العراق.

اختتمت أعمال الحوار الإقليمي للتغير المناخي الذي استضافته دولة الإمارات بمشاركة مجموعة بارزة من مسؤولي العمل المناخي، من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعاون بهدف تسريع التقدم في العمل من أجل المناخ.

تستعد مصر لإطلاق ما تعتبره "المرحلة الثانية" من برنامج الإصلاح الاقتصادي، للتعامل مع عدة ملفات ذات أولوية.

قفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي، وفقا لبيانات كشفها البنك المركزي المصري.

شارك الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، في فعاليات الحوار الإقليمي الأول للتغير المناخي.

اعترفت "أمازون" العملاقة للتجارة الإلكترونية بأن موظفيها يضطرون للتبول في زجاجات بسبب ضغط العمل.