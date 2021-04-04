موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. هاتف للغطس وساعة "لوكمات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ضمن فضيحة تسريبات بيانات شخصية لنصف مليار مستخدم على فيسبوك،ظهر رقم الهاتف الخلوي للرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج.

تحقّق صناعة ألعاب الفيديو نموا سنويا بنسبة 12%، وقد جنت نحو 139,9 مليار دولار في عام 2020، وفقا لشركة قياس الاستهلاك الأمريكية "نيلسن".

أطلقت شركة موتورولا، الأحد، الهاتف الذكي Moto G50 الجديد، الذي ينتمي للفئة المتوسطة.

أطلقت شركة لوكمات ساعتها الذكية Comet 3 الجديدة، والتي تدعم تشغيل الموسيقى بدون هاتف ذكي.

أطلقت شركة Cubot الهاتف الذكي KingKong 5 Pro الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة.