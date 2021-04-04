بيانات رسمية تكشف عن ارتفاع مرضى كورونا بالرعاية المركزة في فرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية أن عدد مرضى كورونا بوحدات الرعاية المركزة في فرنسا زاد بواقع 68 مصاباً إلى 5341، الأحد.



جاء ذلك بعد ارتفاع أقل، السبت، بلغ 19 مصاباً.

وقفزت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في فرنسا 66794 حالة، مما يرفع مجملها إلى 4.8 مليون، على الرغم من عدم تقديم وزارة الصحة أرقاماً محدثة لحالات العدوى الجديدة، السبت، بسبب مشكلات في البيانات.

وفرضت فرنسا قيوداً جديدة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سيستمر تطبيق الإجراءات لمدة 4 أسابيع على الأقل.