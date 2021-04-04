شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور كيف تستعد الكعبة المشرفة لاستقبال شهر رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد الكعبة المشرفة لاستقبال المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، في أبهى حلة؛ إذ بدأ 14 فنياً مختصاً، الأحد، الصيانة الموسمية لكسوتها، وتستمر لمدة خمسة أيام.

ونشر الحساب الرسمى للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على «تويتر»، صوراً من عملية صيانة كسوة الكعبة، وفق الإجراءات المتبعة، بوجود مراقبين وأخصائيين صحيين.

وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية ( واس)، عن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، فإن أعمال الصيانة بدأت بفك القماش وشده من الجوانب، وتركيب قماش أسود تحت الحلقات المذهبة في الشاذروان، وتغيير إطار الحجر الأسود، وإطار الركن اليماني المطرزة يدوياً بأسلاك الفضة المطلية بالذهب.

وأوضح مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد الجابري، أن أعمال تنظيف القماش من الغبار والعوالق ستتم بعد الانتهاء من عمليات الصيانة، وأن أعمال مراقبة الثوب وصيانته مستمرة على مدار الساعة، وحياكة ما يلزم ومعالجة أي طارئ يحدث للثوب، من خلال كادر فني مؤهل.