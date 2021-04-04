شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية قبل رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم، تكثف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من حملاتها التفتيشية والتوعوية على المنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي للتأكد من التزامها بتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة في جميع مراحل تداول الأغذية، والتحقق من تطبيقها التعاميم والقرارات الخاصة بالتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة «كوفيد-19».

وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع إن الحملات التفتيشية تستهدف منشآت تقديم وتحضير الأطعمة ومنافذ بيع المواد الغذائية بالإضافة إلى مخازن المواد الغذائية ومراكز التوزيع والموردين للوقوف على جاهزيتها والتزامها بتطبيق المعايير الخاصة بالسلامة الغذائية.