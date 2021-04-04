شكرا لقرائتكم خبر عن «طبية عجمان» تكرم موظفيها المتقاعدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرمت منطقة عجمان الطبية، عدداً من موظفيها الذين تقاعدوا عن العمل، وأعرب حمد تريم الشامسي، مدير المنطقة عن شكره وتقديره لهم، حيث أمضوا أكثر من 3 عقود من العمل.

شمل التكريم كلاً من: أحمد الملص النعيمي، نائب مدير منطقة عجمان الطبية، وأحمد عبيد الهاشمي، رئيس اللجنة التنفيذية اللجنة التنفيذية لإدارة الأزمات والكوارث في منطقة عجمان الطبية، وعلياء عبدالله الشامسي، رئيس قسم التثقيف والتعزيز الصحي في منطقة عجمان الطبية، وفاطمة جمعة خليفة البلاكي، وفاطمة ناصر خميس السويدي، من قسم الموارد البشرية في منطقة عجمان الطبية، وعبدالحميد سيف عبدالرحمن الزرعوني، من مخازن الأدوية في عجمان، بحضور رؤساء الأقسام وزملاء العمل في منطقة عجمان الطبية.

وقال مدير طبية عجمان: نلتقي اليوم لتكريم الرواد، الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة العمل الصحي، وساهموا في تطوير منظومة العمل في المنطقة الطبية.

وثمّن الشامسي الدور الكبير للموظفين المتقاعدين على مدى سنوات عمرهم الطويلة التي أدوها في خدمة الوطن.