شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة السعودية تعتمد التخصصات الطبية في «صحة دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصلت هيئة الصحة في دبي، على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بعد التقييم الدقيق لمرافق الهيئة المتعلقة بتدريب أطباء الإقامة وأطباء الزمالة واعتمادها كمراكز تدريبية متخصصة، وذلك بناء على المعايير المعتمدة من قبل الهيئة بالمملكة.

تضمنت الزيارة الافتراضية للجنة الاعتماد المؤسسي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي استمرت خلال الفترة 8-11 مارس الماضي مقابلة الدكتورة وديعة شريف، مدير إدارة التعليم الطبي بهيئة الصحة بدبي، والممثل النظامي للشؤون الأكاديمية والتدريبية، والدكتورة عفاف الهاشمي، رئيس قسم التعليم الطبي، ونائب الممثل النظامي للشؤون الأكاديمية والتدريبية.

كما تضمنت الزيارة الافتراضية جولة تعريفية لعدد من منشآت الهيئة.