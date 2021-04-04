شكرا لقرائتكم خبر عن «لينكد إن» تمنح موظفيها إجازة حفاظاً على صحتهم العقلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

قررت شبكة التوظيف «لينكد إن»، منح جميع موظفيها، إجازة تمتد لأسبوع كامل بأجر مدفوع، بعد عيد الفصح، دعماً لصحتهم العقلية.

وقالت الشركة، إن جميع الموظفين بدوام كامل تقريباً، والبالغ عددهم 15900 موظف، سيتمكنون من أخذ استراحة من العمل الأسبوع المقبل لتجنب الإرهاق.

وتابعت: «هناك شيء سحري حول حصول الشركة بأكملها على استراحة في نفس الوقت. وأفضل جزء هو عدم العودة إلى سيل من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي لم يتم الرد عليها عند العودة من الإجازة».

وتقدم شبكة التوظيف أحداثاً يومية لموظفيها الذين يشعرون بالعزلة خلال أسبوع الإجازة، ويشمل ذلك أنشطة منها التطوع في «أعمال لطيفة متنوعة». ويواصل فريق أساسي من الموظفين العمل، الأسبوع المقبل، مع إتاحة الفرصة لجدولة إجازة في المستقبل.

ومنذ بداية الوباء، أظهرت أبحاث أن موظفي الشركات يقضون وقتاً أطول في العمل، ما فتح الباب أمام زيادة الإرهاق.

وكشف مسح أجرته شركة الأبحاث «روبرت هاف»، أن 70% من العاملين عن بُعد يعملون في عطلات نهاية الأسبوع، فيما أكد 45% أنهم يعملون ساعات أكثر من ذي قبل.